Organisaties zien wereld 'snoozen' en willen klimaatnoodplan

AMSTERDAM (ANP) - De samenvatting van klimaatplannen die landen tot dusver hebben ingediend bij de VN, roept teleurgestelde reacties op. "Dit rapport is een brandalarm voor de planeet, maar regeringen blijven op de snoozeknop drukken en vallen weer in slaap", reageert Jasper Inventor van Greenpeace op de rapportage van de VN-klimaatorganisatie.

Oxfam Novib vindt het tijd voor een 'noodplan' voor het klimaat. "Tien jaar na het Klimaatakkoord van Parijs zien we een collectief falen van onze wereldleiders om de klimaatcrisis te beteugelen, met fatale gevolgen voor mensen wereldwijd", zegt Hilde Stroot, de klimaatexpert van de ontwikkelingsorganisatie.

Volgens het VN-milieuprogramma moet de wereldwijde uitstoot in 2035 zeker 57 procent lager zijn dan in 2019, om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden. Landen die op tijd waren met hun plannen, komen gemiddeld uit op 17 procent.

De meeste landen, waaronder de EU-lidstaten, hebben hun ambities nog niet bijgewerkt.