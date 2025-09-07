ECONOMIE
Wil je nu echt minder op je smartphone zitten? Zes tips waarmee het wél lukt

tips
door Jeannette Kras
zondag, 07 september 2025 om 13:30
Je ploft ’s avonds op de bank, moe na een lange werkdag. Even een klein rondje scrollen langs de nieuwssites en voor je het weet ben je twee uur verder. Herkenbaar? Je bent niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat we tot wel 200 keer per dag onze telefoon checken.
Constant op je smartphone kijken is niet geheel onschuldig. Te veel schermtijd wordt in verband gebracht met stress, slechtere slaap en lichamelijke klachten zoals nek- en rugpijn. Ook zijn er aanwijzingen dat overmatig gebruik kan bijdragen aan geheugenproblemen en mogelijk een verhoogd risico op dementie op latere leeftijd.
Zelfs in de meest ontspannen setting kan je telefoon je uit balans brengen. Denk aan een wandeling in de natuur: zodra je je notificaties checkt, is de rust verdwenen. Het apparaat dat ons verbindt, kan ons dus net zo goed uit het moment trekken.
Van de andere kant is onze smartphone een onmisbaar hulpmiddel om te werken, contact te houden en snel informatie te vinden. De kunst is om gezonde grenzen te stellen. Onderzoek laat zien dat minder schermtijd daadwerkelijk zorgt voor een beter humeur en meer energie.
Zes tips
Maar hoe pak je dat aan, want de verleiding is groot? Een paar simpele gewoontes kunnen al verschil maken. Laat je telefoon eens in een andere kamer liggen, zodat je niet uit automatisme naar je mobiel kunt grijpen. Check af en toe hoeveel uur je eigenlijk online bent. De cijfers kunnen je afschrikken. Houd jezelf aan vaste tijdslots voor sociale media in plaats van eindeloos te scrollen en zet je scherm desnoods in zwart-wit. Zo wordt je telefoon meteen een stuk minder verleidelijk.
En misschien wel de belangrijkste tip: denk aan de mensen om je heen. Een smartphone is handig om contact te onderhouden, maar kan ook kostbare tijd met je partner, kinderen of vrienden opslokken. Uiteindelijk is geen enkele app zo waardevol als het echte leven dat zich voor je neus afspeelt.
Bron: Psychology Today

