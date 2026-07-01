Branden op militaire terreinen kwamen niet door strafbare feiten

DEN HAAG (ANP) - Strafbare feiten speelden geen rol bij drie branden die afgelopen april op Nederlandse militaire terreinen woedden. Dat is de conclusie van onderzoeken van de Koninklijke Marechaussee (Kmar), meldt zij woensdag.

De branden ontstonden op 21 april op de Ederheide in Gelderland en op 30 april op zowel de Weerterheide in Limburg als op de Oirschotse Heide in Noord-Brabant.

Op de Ederheide en de Weerterheide ontstonden de branden na oefeningen met een "thunderflash", een bepaald type granaat. Het vuur sloeg door de droogte en wind over naar de omliggende begroeiing.

Chinook-helikopter

De Oirschotse Heide vatte vlam tijdens een oefening met een Chinook-helikopter. De brand is volgens de Kmar niet ontstaan door de hitte van de motoren of door de luchtstroom van de rotorbladen. "De exacte oorzaak kon niet met zekerheid worden vastgesteld."

Uit de onderzoeken blijkt volgens de Kmar dat de betrokken legereenheden toestemming hadden om de oefeningen uit te voeren.