Huis VS houdt langste stemming ooit over uitgavenwet Trump

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden houdt de langste stemming ooit in het parlement. De leden deden er zeven uur en 31 minuten over om te stemmen over Trumps uitgavenwet, waarvan het nog steeds onduidelijk is of die aangenomen zal worden.

Het ging om een procedurele stemming, die slechts enkele minuten had moeten duren. Maar Huis-voorzitter Mike Johnson hield de stemming urenlang open om te overleggen met Republikeinen die dreigen de wet te blokkeren.

President Donald Trump wil met de uitgavenwet, die hij de One Big Beautiful Bill noemt, meer geld vrijmaken om zijn verkiezingsbeloftes te kunnen waarmaken. Maar tegenstanders wijzen erop dat hij daarmee de staatsschuld historisch hoog laat oplopen en de sociale vangnetten van de VS verder afbreekt. Daarom zijn niet alleen Democraten, maar ook een aantal Republikeinen tegen de wet. Zij moeten worden overtuigd om toch voor te stemmen.