Huis VS neemt procedurele horde en kan stemmen over uitgavenwet

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft na grote vertraging een procedurele horde genomen en kan overgaan tot de definitieve stemming over de grote uitgavenwet van president Donald Trump. Die zal naar verwachting binnen een paar uur plaatsvinden, maar het is nog onzeker of er genoeg steun zal zijn onder Trumps partijgenoten.

Het is inmiddels diep in de nacht in Washington, maar de parlementariërs gaan nog even door, omdat er voor de stemming ook nog wordt gedebatteerd. Dat debat is begonnen.

De Republikeinen hebben een meerderheid in het Huis, maar niet alle partijgenoten van Trump zijn voor de plannen. Trump en Huis-voorzitter Mike Johnson hebben de afgelopen dagen en uren op een aantal Republikeinen ingepraat om ze te overtuigen toch voor te stemmen. Het is nog niet duidelijk of dat genoeg is.

De uitgavenwet is omstreden, omdat de staatsschuld er enorm door zou oplopen en sociale vangnetten verder zouden worden afgebroken.