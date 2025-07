Huis VS stemt voorlopig niet over Epstein-files

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt deze zomer niet meer over een verzoek om aanvullende informatie vrij te geven over zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zei voorzitter Mike Johnson, die volgens Amerikaanse media aangaf de regering van president Donald Trump daarmee de ruimte te willen geven.

Johnson had onlangs in een podcast aangegeven dat hij voor transparantie is en daarom vindt dat alle informatie over Epstein openbaar moet worden. Hij heeft nu bekendgemaakt dat het Huis daar voor het zomerreces niet meer over mag stemmen. De voorzitter wees erop dat de regering momenteel al probeert meer informatie naar buiten te brengen.

Trump heeft te maken met druk vanuit zijn eigen achterban om onderzoeksmateriaal over Epstein wereldkundig te maken. De rijke zakenman pleegde volgens de autoriteiten in 2019 zelfmoord in zijn cel. Epstein had veel machtige vrienden en kennissen, onder wie ook Trump zelf, en dat voedt complottheorieën dat informatie wordt achtergehouden.