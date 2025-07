Rotterdam wist niet van vermeend aanslagplan Songfestival

ROTTERDAM (ANP) - De gemeente Rotterdam was niet op de hoogte van vermeende plannen uit 2020 voor een terroristische aanslag op het Eurovisie Songfestival in de Maasstad. Een woordvoerder van de gemeente laat dinsdag weten dat de zaak, waarover Het Parool maandag schreef, niet bekend was bij de gemeente en dat zij daarvan ook later niet op de hoogte is gesteld.

Het Parool meldde maandag dat de Luxemburgse veiligheidsdiensten vijf jaar geleden een terreuraanslag hebben voorkomen op het Songfestival, dat in 2020 in Rotterdam zou worden gehouden. In februari van dat jaar werd in de Luxemburgse gemeente Strassen een Zweedse student aangehouden op wiens laptop onder meer een document stond met plannen om bezoekers van het liedjesfestival in Rotterdam te vergiftigen en gas te verspreiden via ventilatiesystemen.

De inmiddels 23-jarige Zweed moest eerder deze maand in de rechtbank verschijnen in de stad Luxemburg, waar hij volgens Luxemburgse media twaalf jaar cel tegen zich hoorde eisen. De rechter doet in november uitspraak.