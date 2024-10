Huisartsenclub twijfelt aan betrouwbaarheid Zorgkaart

DEN HAAG (ANP) - De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) stapt uit de adviesraad van Zorgkaart Nederland, een platform van de Patiëntenfederatie Nederland waarop patiënten een zorgverlener kunnen waarderen. De vereniging heeft twijfels gekregen over de betrouwbaarheid.

"De afgelopen jaren kregen we steeds meer signalen van huisartsen dat zij zich onvoldoende herkennen in de wijze waarop reviews worden verzameld en gedeeld via Zorgkaart. Voor zorgverleners is niet helder hoe ZorgkaartNL precies te werk gaat, welke criteria gelden voor publicatie van reviews en welke controle en/of verificatie de redactie toepast om bijvoorbeeld te toetsen of de persoon die de review plaatst ook echt patiënt is van de arts in kwestie", schrijft de LHV op de eigen website.

Ook lijkt de informatie op Zorgkaart de patiënt "onvoldoende te helpen in de keuze voor een goede zorgverlener". De Patiëntenfederatie kon niet onmiddellijk reageren op het nieuws.