Tennisser Van de Zandschulp strijdend ten onder tegen Tsitsipas

BASEL (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het ATP-toernooi in het Zwitserse Basel. De Nederlander ging strijdend ten onder in twee sets tegen de Griekse topspeler Stefanos Tsitsipas: 6-7 (3) 5-7.

Van de Zandschulp opende sterk en brak in de openingsgame zijn tegenstander, die als derde is geplaatst in het Zwitserse toernooi. Tsitsipas brak echter meteen terug, waarna de spelers geen servicebeurten meer inleverden. Het kwam in de eerste set aan op een tiebreak, waarin de Griek profiteerde van een lichte inzinking bij Van de Zandschulp en met 7-3 won.

In het tweede bedrijf ging het weer lang gelijk op tot 5-5. In de elfde game zette Tsitsipas aan en brak hij de Nederlandse nummer 67 van de wereld voor de tweede keer in de wedstrijd. Hij serveerde in de volgende game de partij gecontroleerd uit.