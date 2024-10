Oekraïners in Duitsland werken vaker, wel minder dan in Nederland

BERLIJN (ANP/DPA) - Oekraïense vluchtelingen in Duitsland zijn vaker aan het werk dan toen ze in 2022 naar het land waren gevlucht door de oorlog. Volgens een Duits instituut voor bevolkingsonderzoek was eerder dit jaar circa 30 procent van de Oekraïners in Duitsland aan het werk. Dat was medio 2022 nog slechts 16 procent.

Momenteel zijn er ongeveer 1,1 miljoen Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Duitsland. Het instituut stelt wel dat er nog veel drempels zijn voor Oekraïners om aan het werk te gaan, bijvoorbeeld problemen met de Duitse taal en langdurige goedkeuringsprocedures van buitenlandse opleidingen. Oekraïners die nog niet werken, volgen vaak taalcursussen. Veel van de Oekraïense vluchtelingen zijn moeders met jonge kinderen. Van die groep werkt iets meer dan een vijfde.

Oekraïners in Duitsland werken daarmee wel fors minder dan in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde in februari nog dat aan het einde van 2023 meer dan de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland werk had. Er gaan in de Duitse politiek dan ook steeds meer stemmen op om Oekraïners veel vaker aan het werk te krijgen, bijvoorbeeld door te snijden in financiële hulp aan Oekraïense vluchtelingen.