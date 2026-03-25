Huisartsenvereniging kritisch over nieuwe website voor abortuspil

UTRECHT (ANP) - Huisartsenvereniging LHV is kritisch over een nieuwe website voor abortuszorg, thuisabortus.nl. Via de site kunnen mensen die kort zwanger zijn, maar dat niet willen, een recept krijgen voor de abortuspil. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) benadrukt dat het online verstrekken van medicatie in principe toegestaan is. Wel onderzoekt de inspectie of de site zich aan de wet- en regelgeving houdt.

De website is een initiatief van artsen. Mensen kunnen er informatie vinden over abortus, vragen stellen en een aanvraag voor een recept indienen. In sommige gevallen neemt een arts contact op met de zwangere. Na een beoordeling gaat het recept naar de apotheek. In Nederland mogen mensen tot negen weken zwangerschap gebruikmaken van de abortuspil.

LHV vindt het zorgelijk dat er niet standaard een gesprek wordt gevoerd met een zwangere en volgens de vereniging zijn de initiatiefnemers niet goed bereikbaar bij complicaties van de pil.

'Niet zorgvuldig'

De website is overdag bereikbaar. Wie 's avonds zorg nodig heeft, wordt verwezen naar de huisartsenpost. Dat is overigens in principe ook zo voor wie de pil via de huisarts krijgt en buiten werktijden een complicatie krijgt. LHV stelt dat het initiatief een en ander niet afstemt met de huisartsenzorg en noemt dit "niet zorgvuldig".

Nu kunnen mensen die ongewenst zwanger zijn terecht bij de abortuskliniek of de huisarts. Met de website willen de betrokken artsen abortuszorg toegankelijker maken. "Voor zwangeren die hun keuze al hebben gemaakt is een spoedige afbreking van de zwangerschap van voordeel omdat daardoor de klachten minder heftig zijn en de - weliswaar kleine - kans op complicaties afneemt", zo staat op de site. Op de website is ook te zien welke artsen meedoen aan het initiatief.