Optimisme over Iranoorlog wint terrein op beurs in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is met winst gesloten. Ook op andere Europese beurzen had het optimisme de overhand, terwijl de olieprijzen licht zakten. Beleggers verwerken signalen vanuit de Verenigde Staten en Iran over gesprekken die moeten leiden tot een einde aan de gevechten in de Golfregio. Daarbij lijken ze rekening te houden met vooruitgang in onderhandelingen over vrede of een staakt-het-vuren.

De AEX-index won 0,9 procent tot 983,13 punten. De MidKap sloot 1,4 procent hoger op 968,97 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,3 procent. Een vat Brentolie werd 3,4 procent goedkoper op 100,88 dollar per vat.

De markten verwerkten het nieuws dat de VS een vijftienpuntenplan hebben opgesteld waar Iran aan zou moeten voldoen om een einde te maken aan de oorlog. Iran verwierp het Amerikaanse voorstel echter en kwam met eigen voorwaarden, waaronder de erkenning dat het Iraanse regime de controle houdt over de Straat van Hormuz. Aanvallen op Israël en Golfstaten gingen verder.