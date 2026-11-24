DEN HAAG (ANP) - Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn heel hardnekkig en moeilijk te doorbreken, ziet Veilig Thuis. Het landelijk advies- en meldpunt vindt dat er meer aandacht moet zijn voor preventie. Dit jaar kregen volgens nieuwe cijfers ongeveer 1,3 miljoen mensen te maken met huiselijk geweld. Dat aantal is al jaren vrijwel onveranderd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum publiceerden de cijfers over huiselijk geweld dinsdag. Bijna 9 procent van de mensen van 16 jaar en ouder gaf aan in de voorgaande twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest. Hoewel de meldingen bij Veilig Thuis en de adviezen die de instantie uitbrengt aan mensen de afgelopen jaren fors zijn toegenomen, zit er nog steeds een "ongelooflijk groot gat" tussen het aantal meldingen en die 1,3 miljoen inwoners. "We bereiken nog steeds heel veel mensen niet", aldus een woordvoerder van Veilig Thuis.

"Je ziet vaak dat geweld generatie op generatie wordt overgedragen", legt de woordvoerder uit. "Als je opgroeit met huiselijk geweld en je hebt van je ouders nooit gezien hoe een gezonde relatie eruitziet, hoe je veilig samen kan zijn in een gezin, hoe ga jij dan later zelf die veilige relatie hebben?" Ze spreekt van een patroon dat vaak jarenlang bestaat, waar veel angst en schaamte bij komt kijken. "Mensen durven die stap naar hulp niet te zetten."

Voorlichting

Wat meespeelt is dat Nederland "best wel een individualistische samenleving" is, "veel vindt achter de voordeur plaats", aldus het meldpunt. "Je ziet in Nederland dat er vaak pas gehandeld wordt als het probleem groot is. We bemoeien ons niet graag met de ander." De woordvoerder ziet dit graag anders. "Meer naar elkaar omkijken, dat hoort bij die preventieaanpak."

Ook voorlichting is belangrijk. Veilig Thuis doet dit al, onder meer op scholen, maar "het zou goed zijn als we dit meer doen, ook aan mensen die omstander zijn. Hoe herken je nou signalen, wat kun je dan doen?" Veilig Thuis spreekt van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, "als samenleving, als instanties en als overheid".