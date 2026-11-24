KYIV (ANP/BLOOMBERG) - Oekraïne zit achter de droneaanval op het Russische vrachtschip Sparta II in de Finse Golf. Dat bevestigde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tegenover persbureau Bloomberg.

De aanval op het schip vond afgelopen weekend plaats. De Sparta II zou toen onderweg zijn geweest naar de Russische exclave Kaliningrad. Volgens Zelensky bestookte zijn land het schip toen het zich in Russische territoriale wateren bevond, maar dreef het brandende vaartuig vervolgens Finse wateren in.

"Elk schip onder Russische vlag, alles wat wapens vervoert of een gesanctioneerde lading die God mag weten wat kan bevatten, is voor ons een legitiem doelwit, of het nu in Russische territoriale wateren is of in neutrale wateren", benadrukte de president.

Zelensky erkende wel dat "sommige Europese partners" bezorgd zijn over incidenten op de Oostzee, waar de Finse Golf deel van uitmaakt. Hij wil betere communicatie met bevriende landen, zodat er "geen verrassingen" zijn.