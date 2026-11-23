Heb je alleen een volle AOW? Dan houdt de SVB normaal geen loonheffing in. Toch kan er elke maand bijna €300 belasting van je AOW af gaan. Dat gebeurt als de loonheffingskorting niet op je AOW staat. Volgens De Dagelijkse Standaard betalen ruim 200.000 mensen met alleen AOW daardoor elke maand €200 tot €300 te veel. Hetzelfde geldt voor een deel van de 165.000 ouderen die naast hun AOW nog een ander inkomen hebben.

Het cijfer komt uit het ambtelijke rapport Kostbaar goed. Minister Hans Vijlbrief stuurde dat op 19 november naar de Tweede Kamer. Wat de topambtenaren voorstellen over de ouderenkorting, lees je in ons eerdere stuk Topambtenaren: laat de AOW met rust, maar snij in belastingvoordelen van ouderen . Dit stuk gaat over iets wat je vandaag nog zelf kunt nakijken.

Rekenvoorbeeld 1: alleen AOW, €203 tot €296 per maand

Woon je alleen, dan is je volle AOW sinds 1 juli €1.662,16 bruto per maand. Staat de korting aan, dan gaat er alleen de zorgbijdrage van 4,85 procent af. Je houdt dan €1.581,55 netto over.

Staat de korting uit, dan houdt de SVB ook €296,33 loonheffing in. Je krijgt dan €1.285,22 netto. Ben je getrouwd of woon je samen, dan is het verschil €203,17 per persoon per maand: €1.084,13 netto met korting, €880,96 zonder. Die twee bedragen vallen precies binnen de €200 tot €300 uit het bericht.

Het geld is niet voorgoed weg. Laat je de korting niet toepassen, dan krijg je hem alsnog bij je belastingaangifte. Tot die tijd mis je wel maandenlang een paar honderd euro per maand.

De bronnen lezen hetzelfde cijfer anders

Volgens De Dagelijkse Standaard betalen die ruim 200.000 mensen te veel belasting. Thailandblog beschreef het rapport op 20 november juist andersom. Volgens die site laten zo'n 200.000 AOW'ers de korting op twee of meer inkomens toepassen. Dat eindigt dan vaak in een naheffing.

Taxence vat het rapport voorzichtiger samen: door onduidelijkheid over de loonheffingskorting betalen sommige ouderen onbedoeld te veel inkomstenbelasting. Welke uitleg klopt, konden we in het rapport zelf niet nagaan. Beide fouten komen voor, en je spoort ze met dezelfde controle op.

Rekenvoorbeeld 2: AOW met een klein pensioen

Heb je naast je AOW een pensioen, dan kan het ook andersom misgaan. De SVB zet de korting automatisch op je AOW. Je mag de korting maar op één inkomen tegelijk laten toepassen. Staat hij ook bij je pensioenfonds aan, dan krijg je te veel korting en betaal je te weinig belasting.

In een rekenvoorbeeld van de Belastingdienst gaf de SVB een AOW'er met een pensioen erbij €486 te veel korting. Bij de definitieve aanslag moest die persoon €1.048 bijbetalen. Dat iemand na de AOW-leeftijd de korting zowel bij de SVB als bij het pensioenfonds aan heeft staan, is een van de fouten die vaak voorkomen.

Grote fondsen proberen dat te voorkomen. Bereik je de AOW-leeftijd, dan past PFZW standaard geen korting meer toe op je pensioen, omdat de SVB dat al doet. Ook PNO Media doet het vanaf je AOW-leeftijd niet meer automatisch. Is je pensioen hoger dan je AOW, dan kun je de korting meestal het best op dat pensioen zetten. Zet hem dan wel uit bij de SVB.

Zo check je het in vier stappen

Log in op Mijn SVB en ga naar ‘Loonheffingskorting wijzigen’. Daar zie je of de korting op je AOW staat. Gaat er bij een volle AOW zonder ander inkomen loonheffing af, dan klopt er waarschijnlijk iets niet. Heb je een pensioen, kijk dan ook bij je fonds. Bij PFZW staat het op je profielpagina onder ‘Belastinggegevens’, bij PMT via ‘Aanpassen loonheffingskorting’ in Mijn PMT. Zorg dat de korting op één inkomen staat. Pas je hem aan bij de SVB, verander hem dan ook bij je andere inkomen, met ingang van dezelfde maand. Twijfel je waar je de korting het best kunt laten toepassen? De Belastingdienst heeft daarvoor het hulpmiddel ‘Loonheffingskorting bij AOW en andere inkomens’.

Wat je vóór januari moet weten

De laatste AOW-betaling van dit jaar is op 21 december. De eerste van 2027 staat gepland voor donderdag 21 januari. Wil je dat je januaribedrag klopt, regel het dan nu.

Een wijziging gaat altijd in op de eerste dag van een maand. Bij PFZW kies je de huidige maand of een maand in de toekomst. Een datum in het verleden kan niet. Wat je dit jaar te veel of te weinig betaalde, wordt dus pas bij de aangifte rechtgezet.

Wat de bedragen niet zeggen

De bedragen gelden voor een volle AOW als je in Nederland woont. Heb je een AOW-toeslag, dan gelden andere bedragen. Heb je geen volle AOW opgebouwd, dan zie je je eigen bedrag alleen in Mijn SVB.

Ook als de korting maar bij één instantie staat, kun je soms nog moeten bijbetalen. De Belastingdienst kijkt namelijk naar je hele jaarinkomen. Heb je alleen AOW, dan blijft het simpel: met de korting bij de SVB gaat er geen belasting af. In 2027 blijft dat zo, schreven we eerder in Alleen AOW? Dan merk je niets van het hogere belastingtarief in 2027.

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