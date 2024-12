DEN HAAG (ANP) - De hulpdiensten die in Den Haag reddingswerk uitvoeren bij de portiekflat die zaterdagochtend is getroffen door een explosie, zijn ook in de lucht actief. Boven de Tarwekamp in Mariahoeve vliegen een politiehelikopter en een drone, ziet een verslaggever.

Van een parkeerplaats achter de flat worden zwaarbeschadigde auto's weggehaald met een op afstand bediende robot. Daarmee maken de hulpdiensten ruimte voor materieel om het reddings- en speurwerk te kunnen doen.