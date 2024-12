De explosie die zaterdagochtend in een portiekflat in Den Haag plaatsvond, heeft vijf appartementen vernield. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dubbele bovenwoningen. Eerder werd nog gesproken over tien woningen die zouden zijn geraakt.

Volgens een verslaggever bestaat de portiekflat uit een laag met winkels, onder meer een bruidswinkel en een tapasbar. Daarboven is een verdieping met de woonkamers van de maisonnettes en op de tweede verdieping bevinden zich de slaapkamers.