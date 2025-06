Hulpdiensten melden opnieuw doden bij voedselpunt Gaza

NUSEIRAT (ANP/RTR/DPA) - Ten minste zeventien Palestijnen zijn om het leven gekomen nadat Israëlische troepen (IDF) het vuur hadden geopend bij een hulpcentrum van de Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in het midden van de Gazastrook, zeggen de autoriteiten aldaar. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Israël zegt dat er niet gericht is geschoten.

"Troepen van de IDF hebben waarschuwingsschoten gelost om verdachten op afstand te houden die oprukten in de omgeving Wadi Gaza en een dreiging voor de troepen vormden. Dit ondanks waarschuwingen dat het gebied een actieve gevechtszone is", zegt de krijgsmacht. Cijfers over de slachtoffers zouden niet kloppen.

GHF wordt gesteund door Israël en de Verenigde Staten. Andere hulpverleners en de Verenigde Naties zijn kritisch op GHF, omdat die niet onafhankelijk is en de hulp niet toereikend is. Bij GHF-posten vielen bij meerdere incidenten volgens de autoriteiten in Gaza al tientallen doden.