Moskeeën tegen overheden: praat mét in plaats van óver ons

ROTTERDAM (ANP) - De overheid moet mét in plaats van óver moskeeën praten. Die oproep doet het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) na een peiling onder bestuurders van 82 islamitische gebedshuizen. Van hen zegt bijna driekwart "weinig tot zeer weinig" vertrouwen te hebben in de overheid.

"Dat gebeurt als je een deel van de samenleving niet als normale burgers ziet, maar als veiligheidsissue", zegt voorzitter Muhsin Köktas van CMO, een samenwerkingsverband van ruim 380 moskeeën en tien koepels. "Vooral de laatste twee jaar grijpt de politiek ieder thema aan om moslims in een kwaad daglicht te stellen. Ik adviseer Kamerleden om, voordat ze over de islam en moskeeën praten, eerst eens in een moskee in gesprek te gaan. En ontwikkel dan goed beleid dat niet gericht is op polarisatie en discriminatie, maar op herstel van vertrouwen."

De CMO-voorzitter hoopt dat de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, opdrachtgever voor de peiling, de Haagse beleidsmakers hiertoe aanspoort.