Hulporganisatie Gaza meldt aanval op Amerikaanse hulpverleners

GAZA (ANP/RTR/AFP) - Een omstreden, door Israël gesteunde Amerikaanse hulporganisatie voor Palestijnen in de Gazastrook meldt dat twee Amerikaanse hulpverleners gewond zijn geraakt bij een gerichte terroristische aanslag. Twee mensen zouden twee handgranaten hebben gegooid bij een verdeelpunt in het zuidelijke Khan Younis. De Amerikanen raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar, aldus de particuliere, eerder dit jaar opgerichte Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

De aanval komt een dag na de melding van de Verenigde Naties dat bij de voedseldistributie door de GHF en bij konvooien met humanitaire hulp zeker zeshonderd Palestijnen zijn gedood. Het Israëlische leger voerde aanvallen uit toen mensen hulpgoederen kwamen ophalen bij de GHF, die als enige organisatie is toegelaten. Israël geeft inmiddels toe dat er burgerslachtoffers zijn gevallen bij distributiecentra nadat de Israëlische autoriteiten in mei de hulpblokkade voor de Gazastrook hadden opgeheven.