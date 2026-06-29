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Hulporganisaties: druk op opvanglocaties in Venezuela neemt toe

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 11:39
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CARACAS (ANP/AFP) - De druk op opvanglocaties in Venezuela neemt toe, melden hulporganisaties na de krachtige aardbevingen afgelopen donderdag. Op veel plekken is er een tekort aan water, voedsel en onderdak, meldt de Norwegian Refugee Council aan CNN.
Hulporganisatie CARE ziet dat opvanglocaties overbelast raken. Veel gezinnen kunnen niet terug naar huis, of durven dat niet door de naschokken. Vanwege het gebrek aan basisvoorzieningen lopen vooral vrouwen en kinderen volgens de hulporganisatie een groter risico op ziekte, geweld en uitbuiting.
Meer dan vier dagen na de aardbevingen in Venezuela neemt de kans op het vinden van overlevenden steeds meer af. Tienduizenden mensen worden nog steeds vermist. Zeker 1450 mensen zijn overleden.
De eerste 72 uur na een aardbeving zijn cruciaal voor reddingsoperaties. In de nacht van zondag op maandag vonden Franse en Amerikaanse reddingswerkers een man en zijn tienerzoon levend onder het puin.
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