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Schademeldingen bij verzekeraars lopen op na noodweer

Economie
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 11:33
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DEN HAAG (ANP) - Bij verzekeraars lopen de schademeldingen op na het noodweer van afgelopen weekend, dat voor overlast zorgde in het hele land. Zaterdagavond was overal in Nederland code oranje van kracht vanwege zware onweersbuien, met op sommige plaatsen grote hagelstenen en harde wind.
Interpolis en Centraal Beheer hebben inmiddels in totaal zo'n 2600 schademeldingen binnengekregen, melden de verzekeraars. Daarmee loopt het aantal meldingen maandag flink op, wat volgens een woordvoerster samenhangt met het feit dat stormschade niet altijd direct wordt ontdekt en daarom vaak pas later wordt gemeld.
Mensen melden vooral schade door hagel en blikseminslag, zoals beschadigingen aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam.
Ook bij NN, dat naast Nationale-Nederlanden ook de merken ING Verzekeringen, OHRA, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen voert, loopt het aantal schademeldingen maandagochtend op, laat een woordvoerder weten.
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