Hulporganisaties klaar voor extra hulp Gaza, toegang onzeker

DEN HAAG (ANP) - Hulporganisaties staan klaar om extra hulp te leveren in Gaza, maar de toegang tot de zwaar getroffen Gazastrook blijft onzeker. Dat meldt Giro555, een samenwerkingsverband van organisaties als het Rode Kruis en Oxfam Novib, die tot dusver 25 miljoen euro ophaalde voor het Midden-Oosten. Op de eerste dag van het akkoord tussen Hamas en Israël gingen ruim zeshonderd trucks met hulpgoederen Gaza in, maar volgens een woordvoerder van Giro555 valt nog maar te bezien of dat zo blijft.

In het tijdelijke bestand is afgesproken dat er zeshonderd vrachtwagens per dag de Gazastrook in zouden mogen. Deze zijn gevuld met spullen die nu het hardst nodig zijn, zoals eten, vaccinaties en brandstof voor bijvoorbeeld medische apparatuur en kachels. Volgens de woordvoerder zijn de noden dusdanig hoog dat er "veel meer" trucks nodig zijn om alle monden te voeden en mensen medische hulp te bieden.

Onderdeel van het akkoord is dat zieke en gewonde mensen uit Gaza mogen voor een behandeling, maar het is onbekend voor hoeveel mensen dit geldt en wanneer zij de Gazastrook kunnen verlaten, aldus de woordvoerder. Volgens haar is het "heel belangrijk" dat dit snel en op grote schaal gebeurt, omdat ziekenhuizen in de Gazastrook soms niet in staat zijn om levens te redden.

Aflossen

De woordvoerder vertelt dat het ook belangrijk is hulpverleners af te lossen. "Zij hebben non-stop gewerkt en zijn uitgeput". Het bestand vermeldt hier echter niets over, daarom dringen de hulporganisaties aan op toegang voor meer hulpverleners in de Gazastrook.

Ook moet de infrastructuur in Gaza snel verbeteren. Volgens haar maken hulpverleners de eerste wegen al vrij. Daarnaast zoeken ze naar de vermoedelijk nog vele doden onder het puin. Verder delen ze dekens, winterkleding en slaapzakken uit, want mensen slapen vaak buiten of in een "provisorische tent" en soms zelfs op de koude grond, aldus de woordvoerder.

De opbrengst van Giro555 gaat naar de plek met de hoogste nood, dus het meeste geld gaat volgens haar naar Gaza. Een jaar na de actie, die tot en met 31 januari open is voor donaties, wordt volledig duidelijk hoe het geld is besteed.