Iraanse rapper – van top tot teen getatoeëerd – krijgt doodstraf voor godslastering

Een rechtbank in Iran heeft de populaire artiest Amir Hossein Maghsoudloo, beter bekend als Amir Tataloo, ter dood veroordeeld wegens godslastering. Aanvankelijk kreeg hij een celstraf van vijf jaar opgelegd vanwege dezelfde aanklacht, maar de aanklager ging tegen dat vonnis in beroep.

De zaak werd opnieuw onder de loep genomen, en in hoger beroep besloot de rechtbank de zanger de doodstraf op te leggen voor het beledigen van de islamitische profeet Mohammed, zo melden Iraanse nieuwsbronnen.

Icoon van underground muziek

De 37-jarige Tataloo is een prominent figuur uit de eerste generatie van de Iraanse underground hiphopscene. In een land waar strikte islamitische regels gelden, valt hij op door zijn lichaamsbedekking met talloze tatoeages. Zowel in zijn muziek als op sociale media uit hij vaak scherpe kritiek op het regime in Teheran, met name vanwege de mensenrechtenschendingen.

Bron: De Telegraaf