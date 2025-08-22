ECONOMIE
Hulporganisaties pleiten opnieuw voor meer hulp Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 12:25
anp220825114 1
DEN HAAG (ANP) - Hulporganisaties pleiten opnieuw voor opschaling van de levering van hulpgoederen aan de Gazastrook, naar aanleiding van een nieuw rapport over de voedselsituatie. Voedselwaakhond IPC concludeerde dat in een deel van Gaza hongersnood heerst.
Het Rode Kruis meldt dat de humanitaire situatie in Gaza een nieuw dieptepunt heeft bereikt. "In Gaza speelt zich een werkelijkheid af die nog wreder is dan een nachtmerrie", aldus de organisatie. "De oplossing is simpel: gooi de grenzen open en laat humanitaire hulpgoederen ongehinderd Gaza in." Israël laat nu beperkt hulpgoederen toe.
CARE verklaart dat het rapport bevestigt wat de organisatie al maanden ziet. "Dit is niet de eerste waarschuwing en we kunnen niet blijven toekijken hoe de situatie steeds verder verslechtert", zegt Jolien Veldwijk van CARE. "Elke dag sterven mensen die niet hadden hoeven sterven, enkel omdat voedsel en hulp hen niet bereiken." Ze waarschuwt dat meer mensen ondervoed zullen raken tenzij "wereldleiders eindelijk ingrijpen".
