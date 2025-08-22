Politie onderzoekt vechtpartij met Israëliërs op vakantiepark

De politie onderzoekt een vechtpartij tussen Nederlanders en Israëlische toeristen op een vakantiepark in het Brabantse Westerhoven. "In dit incident lijkt sprake te zijn van geweld met een mogelijk discriminerende context", zegt de politie. Een 15-jarige jongen uit Maarssen is aangehouden op verdenking van mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij zit vast.

De vechtpartij gebeurde donderdagmiddag op het vakantiepark. Tussen twee groepen die aan het paintballen waren, ontstond toen ruzie over de manier waarop het spel gespeeld werd. De onenigheid ontaardde in een vechtpartij. Door meerdere mensen werden "flinke klappen" uitgedeeld en volgens getuigen en betrokkenen werden ook "discriminerende en mogelijk bedreigende leuzen geroepen".

Een 37-jarige en een 41-jarige man uit Israël raakten bij de vechtpartij gewond. Zij zijn door ambulancepersoneel behandeld. De mogelijk discriminerende context van het incident is onderwerp van onderzoek, aldus de politie.