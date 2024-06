Hunter Biden mag beroep als advocaat niet uitoefenen van rechter

WASHINGTON (ANP) - Hunter Biden, zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, raakt in Washington DC zijn bevoegdheid kwijt om zijn beroep als advocaat uit te oefenen. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse hoofdstad bepaald, aldus nieuwszender CNN. Het is mogelijk dat dat ook elders in de VS gebeurt.

De rechter voert aan dat hij voor "ernstige misdrijven" is veroordeeld. Hunter Biden werd recentelijk schuldig bevonden aan illegaal wapenbezit omdat hij bij de aankoop van een revolver in 2018 loog over zijn drugsgebruik.

Hij heeft zijn beroep als advocaat de laatste jaren niet uitgeoefend.