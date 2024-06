Kenia zet leger in om protesten de kop in te drukken

NAIROBI (ANP/AFP) - De Keniaanse regering zet het leger in om de rust in het land te herstellen na de gewelddadige protesten van dinsdag. De politie wist eerder al de demonstranten uit het parlementsgebouw te verdrijven, maar de rust in het Oost-Afrikaanse land lijkt nog zeker niet teruggekeerd.

In meerdere steden wordt geprotesteerd tegen omstreden belastingverhogingen die de regering wil doorvoeren. Bij Keniaanse media zijn beelden te zien van brandende auto's en stukgeslagen etalages. Mensen zouden aan het plunderen zijn geslagen. Ook zijn er demonstranten naar de huizen en kantoren van politici getrokken, waar ook branden zijn gesticht.

President William Ruto spreekt om 20.00 uur Nederlandse tijd het land toe.