Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IAEA dringt aan op nieuwe inspecties bij atoomfaciliteiten Iran

Samenleving
door anp
anp131126094 1
Volg ons op Google Nieuws
WENEN (ANP/AFP) - Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft Iran opgeroepen om weer inspecteurs toe te laten tot belangrijke nucleaire faciliteiten in het land. De atoomwaakhond heeft al anderhalf jaar geen toegang tot ondergrondse complexen waar uranium wordt verrijkt en opgeslagen.
In een nieuw rapport noemt het IAEA het "cruciaal" dat de inspecteurs weer toezicht kunnen houden op het Iraanse atoomprogramma. Teheran zou "technische en stapsgewijze maatregelen" moeten nemen om dat weer mogelijk te maken. Zo zou het vertrouwen tussen Iran en het IAEA weer kunnen worden opgebouwd.
De relatie tussen Iran en het IAEA is al jaren slecht. Teheran bemoeilijkte de inspecties regelmatig, maar in de zomer van 2025 werd de samenwerking stopgezet toen Israël en de Verenigde Staten het land aanvielen. Israël en de VS zeiden dat te doen om te voorkomen dat Iran een kernwapen kon ontwikkelen. Teheran ontkent die ambitie te hebben.
loading

POPULAIR NIEUWS

notaris anp 0

Wil je nog op papier schenken aan je kinderen? De akte moet vóór 1 januari klaar zijn, en wie nu al voor 2027 tekent, valt onder de nieuwe regels

Een student typt op een laptop in een collegezaal, op het scherm staat een chatvenster.

Docent zette val met verborgen tekst: verbijsterend aantal studenten liet AI hun essay schrijven

Een vrouw kijkt bezorgd naar een bericht op haar telefoon aan de keukentafel.

Seneca wist het 2000 jaar geleden al: zo voorkom je dat een kleinigheid je hele avond verpest

duitsland beschouwt spanje weer als risicogebied1625833079

Emigreren naar Spanje? De nieuwe exitheffing is bedoeld voor miljonairs, maar op je pensioen zit al een claim

IMG_5345

Spouwmuur of vloer isoleren? In oktober vroegen huiseigenaren meer isolatiesubsidie aan dan ooit dit jaar, maar alleen de vloer verdien je pas na 10 jaar terug

IMG_5346

Je oud-collega bij ABP krijgt er bijna 14 procent bij, jij bij PFZW €7,50 op €1.000: netto houd je in januari zelfs iets minder over

Loading