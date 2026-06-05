IAEA: lokaal bestand voor reparaties bij kerncentrale Oekraïne

KYIV (ANP) - In Oekraïne is vrijdag een lokaal bestand ingegaan in de omgeving van de kerncentrale Zaporizja. Dat moet reparaties aan een hoogspanningslijn mogelijk maken, zodat een mogelijk nucleair ongeval kan worden voorkomen, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Dat bemiddelde tussen de strijdende partijen.

Het is volgens de organisatie de zesde keer sinds eind vorig jaar dat topman Rafael Grossi zo'n tijdelijk bestand heeft geregeld. "Deze keer zijn de voorbereidingen voor de reparaties bemoeilijkt door de locatie van de schade aan de hoogspanningsleiding: bovenop hoge masten over de frontlinie in de rivier de Dnjepr." Technici uit Oekraïne en Rusland gaan de komende dagen aan de slag nadat mijnen zijn weggehaald.

De beschadigde lijn kan al zo'n twee maanden niet meer gebruikt worden. Daardoor is de grootste kerncentrale van Europa volledig afhankelijk van een andere leiding voor de elektriciteit die nodig is om stilgelegde reactoren te koelen, zegt het IAEA.