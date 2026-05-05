IAEA: schade aan kerncentrale Zaporizja na droneaanval

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 3:27
ZAPORIZJA (ANP) - Deskundigen van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA hebben geconstateerd dat er meetapparatuur in de kerncentrale van Zaporizja is beschadigd bij een droneaanval.
Het agentschap had toegang gevraagd tot de centrale in het zuidoosten van Oekraïne na Russische berichten over de droneaanval. "Het team constateerde schade aan een deel van de meteorologische meetapparatuur van het laboratorium, die niet langer operationeel is", aldus de IAEA, de nucleaire waakhond van de VN, in een verklaring. Daarin doet IAEA-directeur-generaal Rafael Grossi een nieuwe oproep tot "maximale militaire terughoudendheid in de buurt van alle nucleaire faciliteiten".
De kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, werd in de eerste weken van de Russische invasie van Oekraïne in 2022 door Russische troepen ingenomen. Sindsdien beschuldigen beide partijen elkaar regelmatig van militaire acties rond de centrale die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen.
