Wielrenner McNulty wint tijdrit van Vuelta

OEIRAS (ANP) - Wielrenner Brandon McNulty heeft de eerste etappe van de Vuelta gewonnen. De 26-jarige Amerikaan van UAE Team Emirates was de sterkste in een individuele tijdrit over 12 kilometer van Lissabon naar Oeiras.

McNulty was 2 seconden sneller dan de Tsjech Mathias Vacek. Wout van Aert werd derde. De Belg van Visma - Lease a Bike moest 3 seconden op de enigszins verrassende winnaar toegeven.

De tweede etappe van Cascais naar Ourém lijkt zondag op het lijf geschreven van sprinters die op kleine heuvels niet in de problemen komen.