ICC acht Filipijnse ex-president Duterte fit genoeg voor proces

DEN HAAG (ANP) - De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is volgens het Internationaal Strafhof (ICC) fit genoeg om te worden vervolgd. Een deskundigenpanel is tot deze conclusie gekomen. Advocaten van de 81-jarige Duterte hielden vol dat hij vanwege zijn gezondheid niet voor het hof kan verschijnen.

Begin dit jaar meldden drie onafhankelijke artsen al dat hij fit genoeg was om te worden gehoord. De gezondheid van Duterte wordt wel voortdurend gemonitord. Ook wordt de duur van een zitting per keer afgesproken, om rekening te houden met zijn omstandigheden.

De aanvang van het proces staat gepland voor 30 november. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, vanwege zijn gewelddadige aanpak tegen drugs. Hij zou betrokken zijn geweest bij meer dan zeventig moorden tussen 2013 en 2018 en heeft volgens de aanklager een aantal van de slachtoffers persoonlijk uitgekozen. Tijdens zijn campagne tegen drugscriminaliteit in het land zijn duizenden doden gevallen.