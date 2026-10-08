ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Houthi's zeggen luchthaven van Riyad te hebben aangevallen

Samenleving
door anp
anp081026156 1
Volg ons op Google Nieuws
RIYAD (ANP/AFP/RTR) - De Jemenitische Houthi's zeggen de internationale luchthaven in Riyad te hebben aangevallen met een ballistische raket. De raket heeft volgens de groep het doel geraakt. Saudi-Arabië zei eerder twee raketten te hebben onderschept.
De Saudische civiele bescherming meldt dat een kleuterschool en een medisch complex beschadigd raakten door brokstukken van de twee onderschepte projectielen. Er waren meerdere explosies te horen in of rond de Saudische hoofdstad.
Een ooggetuige en drie bronnen zeiden tegen persbureau Reuters dat er rook uit een stilstaand vliegtuig kwam op de luchthaven van Riyad. Die roept passagiers op contact op te nemen met luchtvaartmaatschappijen om hun vluchtstatus te controleren voordat ze naar het vliegveld komen.
De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de door Saudi-Arabië gesteunde Jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthi's.
loading

POPULAIR NIEUWS

stinkwantsen-header

Stinkwantsen zoeken nu je huis op: zo kom je er zonder stank vanaf

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Geen €6.000 op de bank voor de hybride warmtepomp van 2029? Zo betaal je hem per maand, en dit levert hij op

215257647_m

Hoeveel bespaar je met de verwarming uit onder de elektrische deken?

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Is je cv-ketel tien jaar of ouder? Vanaf 2029 kost vervangen al snel €6.000 in plaats van €2.000, behalve in deze woningen

167106018_m

Met deze simpele truc spaar je ongemerkt meer dan €2.000 per jaar

generated-image (13)

Wordt de vrouw ernstig ziek, dan strandt het huwelijk vaker: zo zit het echt

Loading