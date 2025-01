ICC wil weten waarom Italië Libische verdachte liet gaan

DEN HAAG (ANP/RTR) - Het Internationaal Strafhof in Den Haag wil van Italië weten waarom het land een Libiër lijkt te hebben vrijgelaten die wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Osama Elmasry Njeem was zondag opgepakt nadat de dag ervoor een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Dinsdagavond doken beelden op dat hij met een Italiaans regeringsvliegtuig was teruggebracht naar Tripoli.

Njeem wordt er door de aanklagers aan het ICC van beschuldigd dat hij als leider van de gevangenissen in Tripoli een hele reeks misdaden heeft gepleegd sinds 2015. Hij wordt onder meer in verband gebracht met moorden, verkrachtingen en martelingen van mensen die onder meer vastzaten omdat ze christen, atheïst of homoseksueel waren.

In Italiaanse media verschenen berichten dat Njeem zondag in Turijn was om de voetbalwedstrijd Juventus tegen AC Milan bij te wonen. Een bron bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen persbureau Reuters dat hij weer vrijgelaten moest worden, omdat de politie had nagelaten om het ministerie van Justitie in te lichten over de aanhouding, terwijl dat wel zou moeten.

Op schouders gehesen

Het ICC zegt dat er contact was met de Italiaanse autoriteiten over de aanhouding van Njeem, en dat daarbij is benadrukt dat het hof geïnformeerd wilde worden als zich problemen voordeden. Dat zou tot nu toe niet gebeurd zijn. Het hof wil nu weten of Njeem echt is vrijgelaten, en hoe dat zo gekomen is.

Op sociale media was te zien hoe Njeem dinsdagavond door aanhangers op de schouders werd gehesen nadat hij op een luchthaven bij Tripoli uit het Italiaanse regeringsvliegtuig was gestapt.

Verontwaardiging

De vrijlating van Njeem leidde in Italië tot politieke irritatie. "Als een smokkelaar, die volgens het Internationaal Strafhof een gevaarlijke crimineel is, aankomt maak je geen jacht op hem. Je stuurt hem terug naar Libië met een regeringsvliegtuig", zei de Italiaanse oud-premier woensdag in het parlement. "Ben ik de enige die vindt dat jullie gek geworden zijn, of zien we hier een hypocriete en onfatsoenlijke overheid?"