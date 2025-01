Iran ziet af van strengere handhaving kledingvoorschriften

- De Iraanse regering ziet af van de strengere handhaving van de islamitische kledingvoorschriften. Het parlement keurde in september 2023 een wet goed voor strengere straffen voor vrouwen die hun nek en hoofd niet bedekken, wat verplicht werd na de islamitische revolutie in 1979.

Vicepresident Mohammad Javad Zarif maakte op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos bekend dat president Masoud Pezeshkian de wet niet heeft geïmplementeerd. Dat gebeurde volgens hem met toestemming van de voorzitter van het parlement, de voorzitter van de rechterlijke macht en anderen in de Nationale Veiligheidsraad.

"Als je naar de straten van Teheran gaat, zul je vrouwen vinden die hun haar niet bedekken. Het is tegen de wet, maar de regering heeft besloten vrouwen niet onder druk te zetten", zei de vicepresident. Hij stelde dat Iran "in de juiste richting beweegt". Hij erkende dat "het niet genoeg is, maar het is een stap in de goede richting". De wet in kwestie ging ook over strengere straffen voor het promoten van "naaktheid" of "onfatsoenlijkheid".

Boetes en gevangenisstraf

De wet moest in december ingaan, maar Pezeshkian had zijn bedenkingen geuit. VN-mensenrechtenexperts spraken toen van een "duidelijke schending van fundamentele mensenrechten" en riepen Teheran op de wet in te trekken. Een regeringswoordvoerder zei begin deze maand dat de wet was vertraagd omdat sommige bepalingen mogelijk gepaard gaan met "ernstige sociale gevolgen".

Vrouwen in Iran kunnen boetes en gevangenisstraffen krijgen als ze geen hijab dragen. De kledingvoorschriften worden in de praktijk niet altijd gehandhaafd. In de nieuwe wetgeving werden strengere straffen geregeld voor meisjes vanaf 12 jaar en vrouwen. Zij zouden tot vijftien jaar celstraf of de doodstraf kunnen krijgen.

Verzet

In Iran is de laatste jaren veel verzet geweest tegen de strenge kledingvoorschriften in het land. Er waren maandenlang massaprotesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september 2022. Zij werd opgepakt omdat ze haar hijab niet correct zou hebben gedragen.