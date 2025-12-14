Identiteit mogelijke verdachte aanval op Brown University bekend

PROVIDENCE (ANP/AFP) - De identiteit is bekend van de mogelijke verdachte ('person of interest') die de politie van de Amerikaanse stad Providence heeft aangehouden in verband met de schietpartij op Brown University. Het gaat om de 24-jarige Benjamin Erickson uit de staat Wisconsin, meldt The Washington Post.

Bij de aanval op de universiteit kwamen twee mensen om het leven en raakten negen anderen gewond. Een van de gewonden verkeert in kritieke toestand, aldus burgemeester Brett Smiley van Providence. Alle elf slachtoffers waren studenten, heeft rector Christina Paxson bevestigd.

Een schutter opende zaterdag het vuur in een gebouw waar examens werden afgenomen. Dit leidde tot een lockdown van de campus en een urenlange zoektocht naar de dader. De lockdown is inmiddels opgeheven.

Politiecommissaris Oscar Perez zegt dat de autoriteiten "op dit moment" niet naar andere verdachten in verband met de aanval zoeken.