Typefoutje? Lelystedeling koopt 'per ongeluk' Hoofddorps Spookhotel voor 23 miljoen

Een extra nulletje kan duur uitpakken. Dat ondervond een 32-jarige vastgoedbelegger uit Lelystad, die tijdens een online veiling ‘per ongeluk’ 23 miljoen euro bood op een hotel in Hoofddorp. Hij dacht dat hij 2,3 miljoen had ingetikt. Pas toen iemand anders doodleuk 235 miljoen euro bood, begon er iets te dagen.

Dat absurde bod werd snel van tafel geveegd en gecorrigeerd, maar de ellende was toen voor de Lelysteding al begonnen. Hij trok zijn bod terug, maar de veilingverkoper ziet hem nog altijd als koper. Nu kijkt de ondernemer tegen een boete van bijna 3,5 miljoen euro aan.

Spookhotel

Het gaat om het beruchte ‘Spookhotel’ in Hoofddorp, dat al jaren leegstaat tot frustratie van de gemeente. Het hotel had in 2019 open moeten gaan, maar werd uiteindelijk afgelopen juni geveild. De veiling zelf duurde amper tien minuten en begon bij 14 miljoen.

Volgens de Lelystedeling liep het volledig uit de hand. “Ze wilden weten of ik nog steeds mee wilde doen en ik heb toen gezegd van niet. Ik zag dat ik een foutje had gemaakt en het was me gewoon veel te veel geld. Dat hotel was dat bedrag ook helemaal niet waard.”

Na de pauze ging de veiling verder, maar hij bood niet meer mee. Toch werd het hotel aan hem gegund. Onbegrijpelijk, vindt hij. “Mijn cliënt was niet eens de hoogste bieder. En hij heeft ook twee keer gezegd dat hij het hotel niet meer wilde. Tóch is het aan hem gegund en moet hij opdraaien voor allerlei kosten die hem niet aan te rekenen zijn”, vertelt zijn advocaat in de rechtszaal.

Beslag en dreigend faillissement

Omdat hij weigerde te betalen, liet de verkoper beslag leggen op zes panden van de man. Dat brengt hem in serieuze problemen. “Vier van die panden moeten geherfinancierd worden en dat kan niet als er beslag op ligt. Het toewijzen van de boete zou voor mijn cliënt een persoonlijk faillissement betekenen.”

De veilingverkoper houdt voet bij stuk. “En door het bod te plaatsen heeft meneer ook meteen de boete aanvaard. Als hij die boete niet kan betalen, had hij ook dat bod niet moeten doen.”

De boete is om te voorkomen dat er onzinbiedingen worden gedaan. "Deze man bood 24 keer op het hotel, dan kan het toch geen vergissing zijn? Hij is ook een professionele vastgoedmakelaar en weet hoe het werkt op zo’n veiling."

Maar de Lelystedeling hield vol niet te hebben geweten van de boete. "Ik heb die voorwaarden nooit gelezen." Dat hij sinds een paar jaar handelt in onroerend goed, klopt wel. "Maar dat doe ik privé, niet professioneel."

Een schikking is er nog niet. Op verzoek van de rechter krijgen beide partijen tot 23 december. Lukt dat niet, dan beslist de rechter.