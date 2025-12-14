Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag'

Chaos, schoten en paniek aan Bondi Beach. Tijdens een massale schietpartij bij een Chanoeka-viering in Australië, waarbij minstens twaalf mensen omkwamen, greep een moedige omstander in. Op videobeelden is te zien hoe hij een van de schutters tackelt en het geweer uit diens handen worstelt.

De schutter staat op een pad tussen gras en een parkeerplaats en vuurt met een jachtgeweer in de verte. Achter een auto zit een man ineengedoken. Terwijl er nog geschoten wordt, sprint hij naar voren, springt op de schutter en trekt het wapen los. De schutter valt, de omstander richt het geweer kort op hem en legt het daarna tegen een boom.

De aanval kostte minstens twaalf mensen het leven, onder wie één van de schutters. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De autoriteiten bestempelden het incident als een terroristische aanslag

Premier Anthony Albanese sprak zondagavond van een gerichte aanval. “Dit is een gerichte aanval op Joodse Australiërs op de eerste dag van Chanoeka, wat een dag van vreugde zou moeten zijn, een viering van het geloof”, zei hij. “Het kwaad dat vandaag op Bondi Beach is losgelaten, is niet te bevatten en het trauma en verlies waar families vanavond mee te maken hebben, gaat elk denkbaar nachtmerriescenario te boven.”

Volgens Albanese zijn levens gered door mensen zoals Ahmed, een 43-jarige fruitverkoper uit de regio Sydney en vader van twee kinderen. “We hebben vandaag Australiërs gezien die naar het gevaar toe renden om anderen te helpen. Deze Australiërs zijn helden en hun moed heeft levens gered.”

Ahmed werd zelf twee keer geraakt en opgenomen in het ziekenhuis. Een familielid vertelde: “De dokter zei dat het goed met hem gaat, en over twee uur mogen we Ahmed zien. Hij is een held, 100%, hij is een held.”