ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 18:39
bijgewerkt om zondag, 14 december 2025 om 19:34
anp141225125 1
De voor moord en drugssmokkel veroordeelde Nederlander Joran van der Sloot is medisch behandeld nadat hij vrijdag zwaargewond zou zijn aangetroffen in zijn cel in de Peruaanse gevangenis waar hij zijn straf uitzit. Dat meldt het Peruaanse ministerie van Justitie en Mensenrechten in een verklaring. Volgens de krant La República zou hij een zelfmoordpoging hebben gedaan.
Volgens de verklaring van het ministerie werd Van der Sloot (38) aangetroffen door beveiligingsmedewerkers van de beruchte Challapalca-gevangenis toen personeel bezig was met het uitdelen van het ontbijt aan gedetineerden. Medewerkers begonnen onmiddellijk met hulpverlening. Inmiddels zou de toestand van de Nederlander stabiel zijn. Wel staat hij nog onder medisch toezicht.
Van der Sloot zit in Peru een 28-jarige celstraf uit voor de moord op de studente Stephany Flores in 2010. In oktober 2023 kreeg hij ook nog twintig jaar cel voor het afpersen van de moeder van de Amerikaanse tiener Natalee Holloway. Volgens de moeder heeft Van der Sloot tegen haar toegegeven Holloway te hebben gedood.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

91415304_l

Je lijkt zwak door je troep en chaos, maar je bent juist sterk

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

1920x1080_cmsv2_ed52e1be-887c-5518-af11-041e0d83a879-9549162

Gen Z tegen de burn-out: wat kunnen jongeren zelf doen?

78521a6a-2865-4afe-8de7-bdef357be9ab

De wijnen die je volgens de Financial Times moet drinken deze kerst

Loading