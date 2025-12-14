Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

De voor moord en drugssmokkel veroordeelde Nederlander Joran van der Sloot is medisch behandeld nadat hij vrijdag zwaargewond zou zijn aangetroffen in zijn cel in de Peruaanse gevangenis waar hij zijn straf uitzit. Dat meldt het Peruaanse ministerie van Justitie en Mensenrechten in een verklaring. Volgens de krant La República zou hij een zelfmoordpoging hebben gedaan.

Volgens de verklaring van het ministerie werd Van der Sloot (38) aangetroffen door beveiligingsmedewerkers van de beruchte Challapalca-gevangenis toen personeel bezig was met het uitdelen van het ontbijt aan gedetineerden. Medewerkers begonnen onmiddellijk met hulpverlening. Inmiddels zou de toestand van de Nederlander stabiel zijn. Wel staat hij nog onder medisch toezicht.

Van der Sloot zit in Peru een 28-jarige celstraf uit voor de moord op de studente Stephany Flores in 2010. In oktober 2023 kreeg hij ook nog twintig jaar cel voor het afpersen van de moeder van de Amerikaanse tiener Natalee Holloway. Volgens de moeder heeft Van der Sloot tegen haar toegegeven Holloway te hebben gedood.