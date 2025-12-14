Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

Nederland en Europa worden overspoeld met onveilige slimme elektronica uit Chinese webshops. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) slaat alarm: naar schatting 70 procent van de ruim 1 miljard pakketjes die Nederlanders jaarlijks rechtstreeks bij Aziatische platforms bestellen, voldoet niet aan technische of privacy-eisen, schrijft De Telegraaf.

"Hoe verder naar het oosten de fabrikant zit, hoe groter het risico", zegt RDI-directeur Apparatuur John Derksen. "De miljarden pakketjes komen voornamelijk via de haven van Rotterdam en Schiphol binnen. Vooral rond Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis exploderen de bestellingen van slimme deurbellen, beveiligingscamera's, babyfoons en andere gadgets ."

De RDI houdt toezicht op de veiligheid, betrouwbaarheid en naleving van regelgeving voor alle digitale en analoge apparaten, zoals wifirouters, smarthome-apparatuur en meetinstrumenten, en zorgt ervoor dat fabrikanten en verkopers aan de eisen voldoen. "Maar door de vloedgolf aan kleine zendingen is individuele controle onmogelijk en kunnen we slechts enkele tientallen soorten apparaten controleren op veiligheid", zegt Derksen.