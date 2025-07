IDF meldt nieuwe corridor die Khan Younis in twee delen splitst

TEL AVIV (ANP/DPA) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft naar eigen zeggen een nieuwe corridor ingericht die de stad Khan Younis in Gaza doorkruist. De 15 kilometer lange route Magen Oz verdeelt de stad in een oostelijke en westelijke helft.

Volgens de Israëlische krijgsmacht is de corridor een "essentieel onderdeel in het uitoefenen van druk op Hamas" en zal de route bijdragen aan het verslaan van de brigade in Khan Younis.

De nieuwe route grenst aan de Moragcorridor, die Rafah van Khan Younis scheidt. Khan Younis is de tweede stad van Gaza.