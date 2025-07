Verdachte van moord op vriendin Zoetermeer filmde slachtoffer

DEN HAAG (ANP) - De 24-jarige Arnold O., verdacht van het doodsteken van zijn vriendin, heeft direct na de steekpartij het slachtoffer gefilmd, een foto gemaakt van hun twee weken oude baby en een selfie van hem en de baby. De vrouw, de 22-jarige Jihaneve, is 287 keer gesneden en gestoken. "Er is als een wilde op haar ingestoken", zo luidde de conclusie van deskundigen.

Dat bleek woensdag tijdens het proces tegen O. bij de rechtbank in Den Haag.

De steekpartij vond plaats op 18 juli vorig jaar in een woning aan de Weidedreef in de Zoetermeerse wijk Seghwaert. O. verklaarde op vragen van de rechtbank dat hij zich niets meer van het extreme geweld kan herinneren. "Het was zwart voor mijn ogen", herhaalde hij vele malen.

Aanhouding ter plaatse

De rechtbank vroeg zich hardop af waarom O. in die toestand dan wel de tegenwoordigheid van geest had om het beeldmateriaal te maken. "Ben ik een 'bad person'?", vroeg hij onder meer aan het slachtoffer. De vrouw ligt op dat moment op een met bloed doordrenkt bed, terwijl O. bovenop haar zat. De selfie met de baby zei hij te hebben gemaakt omdat hij op dat moment besefte dat hij het jongetje lang niet meer zou zien.

De politie hield O. ter plaatse aan. Hij zegt dat het geweld volgde op een ruzie over de baby. Het kind bleef ongedeerd.

Eerdere veroordeling

De relatie tussen verdachte en slachtoffer was al een tijd slecht. De familie van Jihaneve maakte zich ernstige zorgen om haar en stond op het punt haar onder te brengen bij familie in België. O. werd al eerder veroordeeld voor mishandeling van Jihaneve. Buren hebben verklaard dat er de avond voor het dodelijke geweld al ruzie tussen verdachte en slachtoffer was geweest. O. zou voortdurend vermoedens hebben gehad dat zijn vriendin vreemdging.