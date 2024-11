IDF wil met vliegtuigen reddingsmissie opzetten in Nederland

Het Israëlische leger is van plan een reddingsmissie te lanceren in samenwerking met de Nederlandse autoriteiten. "De missie zal worden ingezet met behulp van vrachtvliegtuigen en zal bestaan ​​uit medische- en reddingsteams", aldus de Israëlische krijgsmacht (IDF).

In de nacht van donderdag op vrijdag werd bekend dat Israël twee vliegtuigen naar Nederland stuurt vanwege ongeregeldheden in Amsterdam. Daar braken gewelddadigheden uit na een wedstrijd tussen Ajax en de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak eerder van een "zeer gewelddadig incident".

Wat zich precies heeft afgespeeld in Amsterdam, blijft onduidelijk. Er zijn 57 aanhoudingen verricht. Niet bekend is of er gewonden zijn gevallen.