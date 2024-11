AMSTERDAM (ANP/RTR) - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp gevraagd om hulp bij het in veiligheid brengen van Israëliërs in Amsterdam vrijdagnacht. Dat meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse zaken volgens persbureau Reuters in een verklaring. In Amsterdam werd het vrijdag aan het begin van de nacht onrustig na een voetbalwedstrijd tussen Ajax en de Israëlische club Maccabi Tel Aviv.