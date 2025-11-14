ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IDF zegt persoon bij gele lijn te hebben gedood

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 13:44
anp141125166 1
GAZA-STAD (ANP) - Israël zegt iemand te hebben gedood die in het zuiden van Gaza de zogenoemde gele lijn overstak en Israëlische militairen naderde. De strijdmacht verklaart op Telegram dat het ging om een "onmiddellijke bedreiging" voor de Nahal-brigade, die vervolgens het vuur opende en zo "het gevaar wegnam".
Israël heeft zich onder de afspraken van het bestand met Hamas teruggetrokken tot wat de gele lijn wordt genoemd. Volgens het land staat Israël in zijn recht zich te verdedigen bij schendingen van het bestand, zoals het onrechtmatig oversteken van de gele lijn.
Sinds het ingaan van het bestand op 9 oktober heeft het land herhaaldelijk mensen doodgeschoten en gebombardeerd die volgens Israël het leger zouden naderen. Woensdag nog kwamen daarbij vier Palestijnen om die volgens Jeruzalem deel uitmaakten van een groep gewapende strijders die zich hadden verschanst in een tunnel.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

Loading