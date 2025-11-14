IDF zegt persoon bij gele lijn te hebben gedood

GAZA-STAD (ANP) - Israël zegt iemand te hebben gedood die in het zuiden van Gaza de zogenoemde gele lijn overstak en Israëlische militairen naderde. De strijdmacht verklaart op Telegram dat het ging om een "onmiddellijke bedreiging" voor de Nahal-brigade, die vervolgens het vuur opende en zo "het gevaar wegnam".

Israël heeft zich onder de afspraken van het bestand met Hamas teruggetrokken tot wat de gele lijn wordt genoemd. Volgens het land staat Israël in zijn recht zich te verdedigen bij schendingen van het bestand, zoals het onrechtmatig oversteken van de gele lijn.

Sinds het ingaan van het bestand op 9 oktober heeft het land herhaaldelijk mensen doodgeschoten en gebombardeerd die volgens Israël het leger zouden naderen. Woensdag nog kwamen daarbij vier Palestijnen om die volgens Jeruzalem deel uitmaakten van een groep gewapende strijders die zich hadden verschanst in een tunnel.