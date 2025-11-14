VN willen onderzoek naar bloedig geweld in el-Fasher

GENÈVE (ANP/AFP) - De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar het uiterst bloedige geweld in de West-Soedanese stad el-Fasher. De raad wil dringend weten wie de daders waren, om ze voor de rechter te kunnen brengen. De raad spreekt over schendingen van het internationaal recht door alle partijen.

VN-mensenrechtenchef Volker Türk noemde het uitblijven van internationaal ingrijpen een "smet" op het blazoen van de internationale gemeenschap. De paramilitaire RSF-beweging nam el-Fasher eind oktober in. Daarbij zouden massamoorden zijn gepleegd. Vermoedelijk zitten nog tienduizenden inwoners vast.

Volgens Türk is "het bloed op de grond in el-Fasher gefotografeerd vanuit de ruimte". De gruwelijkheden waren volgens Türk "te voorzien en te voorkomen", maar werden dat niet. In zijn verklaring stelt Türk bovendien het afgelopen jaar zeker twintig keer te hebben gewaarschuwd.