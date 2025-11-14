ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN willen onderzoek naar bloedig geweld in el-Fasher

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 13:45
anp141125167 1
GENÈVE (ANP/AFP) - De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar het uiterst bloedige geweld in de West-Soedanese stad el-Fasher. De raad wil dringend weten wie de daders waren, om ze voor de rechter te kunnen brengen. De raad spreekt over schendingen van het internationaal recht door alle partijen.
VN-mensenrechtenchef Volker Türk noemde het uitblijven van internationaal ingrijpen een "smet" op het blazoen van de internationale gemeenschap. De paramilitaire RSF-beweging nam el-Fasher eind oktober in. Daarbij zouden massamoorden zijn gepleegd. Vermoedelijk zitten nog tienduizenden inwoners vast.
Volgens Türk is "het bloed op de grond in el-Fasher gefotografeerd vanuit de ruimte". De gruwelijkheden waren volgens Türk "te voorzien en te voorkomen", maar werden dat niet. In zijn verklaring stelt Türk bovendien het afgelopen jaar zeker twintig keer te hebben gewaarschuwd.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

Loading