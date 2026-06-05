Ierland legt twee Israëlische ministers inreisverbod op

DUBLIN (ANP/AFP) - Ierland heeft een inreisverbod afgekondigd voor de Israëlische ministers Itamar Ben-Gvir (Nationale Veiligheid) en Bezalel Smotrich (Financiën). Beiden staan te boek als extreem in hun opvattingen. Premier Micheál Martin zei eerder al met maatregelen te komen tegen Israëlische functionarissen die volgens Ierland het conflict in Gaza aanwakkeren.

Tijdens een Balkantop in Montenegro zei Martin vrijdag dat de maatregel niet slechts in het licht van de behandeling van de opvarenden van de Gaza-actievloot gezien moet worden, maar ook "hun aanhoudende statements". Die komen volgens Martin "uiteindelijk neer op het verlangen om Palestijnen verdreven te zien worden uit Palestina".

Israël sloot eerder de ambassade in Dublin vanwege het vermeende "extreem anti-Israëlische beleid" van Ierland. Dat erkende in 2024 formeel een Palestijnse staat.

Ierland is niet het eerste land dat een Israëlische minister weert. Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zetten die stap eerder.