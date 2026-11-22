ANTALYA (ANP/AFP) - De kansen dat de VN-klimaattop in Antalya een akkoord gaat opleveren waar alle landen zich in kunnen vinden, worden "met het uur kleiner". De Ierse klimaatminister Darragh O'Brien zegt dat zondagochtend.

Ierland is momenteel EU-voorzitter en spreekt op de COP31 steeds namens alle lidstaten.

Het voorstel dat nu op tafel ligt "mist de ambitie die nodig is om de klimaatcrisis het hoofd te bieden", aldus O'Brien. "We zijn daar heel teleurgesteld over."