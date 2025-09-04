Iets minder voedselverspilling, doel halvering nog ver weg

De verspilling van eten door consumenten, bedrijven en restaurants is in acht jaar tijd met 17 procent gedaald. Om het doel om in 2030 de verspilling ten opzichte van 2030 te halveren te halen, "is nog werk te verzetten," aldus het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

In Nederland wordt een vijfde van al het eten weggegooid. In 2023 was het 2271 miljoen kilo voedsel. Het ministerie rekent voor dat dit 4,5 miljard maaltijden zijn, ongeveer 86 miljoen maaltijden per week.

De afgelopen jaren is ingezet op bewustwording bij supermarkten en consumenten. Onder andere door mensen te wijzen op eten dat na de datum op de verpakking soms nog goed is.

De verdere aanpak moet zich ook gaan richten op de productie van voedsel, waar nu ongeveer een derde van de totale verspilling plaatsvindt. De minister hoopt dat deze bedrijven zelf in de gaten gaan houden hoeveel ze verspillen.